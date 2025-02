Media, la Cia offre incentivi all'esodo a tutto il personale

La Cia è diventata ieri la prima grande agenzia di sicurezza statunitense ad offrire a tutto il suo personale i cosiddetti 'buyout', ovvero incentivi all'esodo, in linea con il piano del presidente Donald Trump di snellire il governo federale e modellarlo sul suo programma: lo riporta la Cnn, che cita un portavoce dell'agenzia e altre due fonti a conoscenza dell'offerta.

Coloro che aderiranno riceveranno circa otto mesi di stipendio e benefici, ma fino a ieri i 'buyout' non riguardavano la maggior parte dei ruoli legati alla sicurezza nazionale, in un apparente riconoscimento della loro funzione critica per la sicurezza del Paese.

Il portavoce ha affermato che la mossa fa parte degli sforzi del direttore dell'agenzia John Ratcliffe di "garantire che la forza lavoro della Cia risponda alle priorità di sicurezza nazionale dell'Amministrazione", aggiungendo che il piano fa "parte di una strategia olistica per infondere all'Agenzia rinnovata energia".



