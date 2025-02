Sarebbe stato un cittadino georgiano ad appiccare l'incendio negli uffici sotto la torre di controllo dello scalo aeroportuale di Ciampino. A quanto ricostruito l'uomo, arrivato da qualche giorno in Italia, non era conosciuto alle forze dell'ordine. Il cittadino georgiano è stato bloccato e sono in corso approfondimenti della polizia.



