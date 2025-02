Cremlino, 'negozieremmo con Zelensky, pur se illegittimo'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha "grossi problemi in termini di legittimità, ma nonostante questo la parte russa rimane aperta ai negoziati" con il presidente ucraino. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Tass. Rispondendo alla domanda se il presidente russo Vladimir Putin consideri Zelensky un nemico, Peskov ha affermato che "non può e non deve esserci spazio per le emozioni, dovrebbe esserci spazio per l'analisi giuridica e il pragmatismo assoluto".



