Carbone, 'rimborsati ai cittadini e a imprese 24,2 miliardi'

Il numero uno del'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, al suo esordio a Telefisco del Sole 24 Ore, ricorda i dati sui rimborsi fiscali e l'importanza che questi hanno per contribuenti ed imprese.

"Il bilancio è molto positivo, i numeri sono cresciuti ulteriormente: abbiamo restituito l'anno scorso a cittadini e imprese 24,2 miliardi, quindi 2 miliardi in più rispetto al 2023. Siamo ben consapevoli che queste somme possono fare la differenza non solo per le famiglie o le partite Iva ma per tutto il sistema Paese perchè si tratta di risorse che di fatto vengono reimmesse nel circuito economico. Anche i pagamenti sono cresciuti, parliamo di circa il 15% e sono stati 3,9 milioni, 500mila in più sull'anno precedente. La gran parte di questi pagamenti, circa il 96%, hanno riguardato come sempre l'Irpef con oltre 3 miliardi rimborsati, mentre la parte del leone la fa l'Iva: rimborsati circa 19 miliardi a fronte di 100mila pagamenti".

Insoma quello dei rimborsi è "un impegno molto forte, molto importante e noi ne sentiamo molto la responsabilità perche', e mi richiamo al recente atto di indirizzo de ministro dell'Economia, la tempestiva lavorazione di questi rimborsi e in particolare dei rimborsi Iva consente, da un lato alle imprese di aver un'accresciuta liquidità e allentare i vincli finanziari, inoltre se riusciamo a sviluppare una tempestiva procedura di rimborso possiamo anche verificare in tempo reale i presupposti che danno diritto al rimborso e questo ci aiuta nell'individuazione dei crediti fittizi".



