La polizia svedese ha compiuto una perquisizione in una casa a Orebro, che si ritiene sia della persona sospettata di aver sparato in un centro di formazione.

Lo riportano i media locali, tra cui anche l'emittente pubblica Svt, che parla di "diversi morti e 15 feriti" nell'attacco citando proprie fonti. La polizia non ha confermato il bilancio, riferendo di 5 feriti, tra cui il presunto aggressore.



