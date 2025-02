Intesa chiude il 2024 con un utile a 8,7 miliardi (+12,2%)

Intesa Sanpaolo chiude il 2024 con un utile netto a 8,7 miliardi di euro, in crescita del 12,2% rispetto ai 7,7 miliardi del 2023.

Il gruppo bancario prevede un significativo ritorno cash per gli azionisti: proposta all'assemblea di dividendi complessivi pari a 6,1 miliardi di euro (3 miliardi di acconto dividendi sull'anno scorso pagato a novembre 2024 e proposta di 3,1 miliardi di saldo dividendi 2024 da pagare a maggio 2025) e di buyback pari a 2 miliardi di euro da avviare a giugno 2025, previa autorizzazione della Bce.

L'attuazione del piano di impresa 2022-2025 di Intesa Sanpaolo procede a pieno ritmo, con una prospettiva di utile netto per il 2025 migliorata a ben oltre 9 miliardi di euro.





