È online lo speciale di ANSA.it sul Festival di Sanremo (11-15 febbraio). Nella pagina dedicata, i pezzi di presentazione dell'edizione 2025 condotta da Carlo Conti, gli approfondimenti sugli artisti in gara, i superospiti, le nuove proposte, i brani, duetti e le cover, il programma delle cinque serate.

L'ANSA seguirà il Festival con 5 inviati tra giornalisti e fotografi e da Roma con i colleghi delle redazioni Spettacoli, Immagini e ANSA.it, oltre che dalla sede regionale della Liguria a Genova.

Ogni giorno nello speciale notizie, servizi e approfondimenti sulla gara, lo spettacolo, gli ascolti, le curiosità e le storie del Festival. Foto, video e podcast saranno prodotti dagli inviati e distribuiti dalla redazione Immagini anche per i partner Epa e Afp, insieme a infografiche e videografiche. Le redazioni ANSA.it e Cultura e Spettacoli cureranno lo speciale e la socializzazione dei contenuti sulle piattaforme social dell'agenzia: X, Facebook, Instagram e Whatsapp.

A partire da lunedì 10 febbraio, gli inviati a Sanremo seguiranno le conferenze stampa dell'organizzazione del Festival, degli artisti in gara e degli ospiti, informeranno su ascolti, curiosità e polemiche. Nello speciale anche la scaletta delle serate, la diretta dello spettacolo e le pagella sera per sera con la copertura live fino a notte fonda.

Da oggi in poi, lo speciale avrà uno spazio fisso dedicato nella home page di ANSA.it.



