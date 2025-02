Cina presenta reclamo al Wto contro i dazi al 10% di Trump

La Cina ha dichiarato di aver presentato un reclamo all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) "per difendere i suoi legittimi diritti e interessi" in risposta all'aumento delle tariffe unilaterali americane del 10% su tutto l'import del made in China, secondo quanto deciso da Donald Trump. "La Cina ha presentato un reclamo contro le misure tariffarie statunitensi nell'ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie del Wto", ha riferito il ministero del Commercio in una nota, accusando le le azioni degli Stati Uniti di avere una "natura dolosa".



