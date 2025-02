Trump: 'Il Sudafrica confisca le terre, taglierò i fondi Usa'

Donald Trump ha accusato il Sudafrica di "aver confiscato terre ad alcune categorie di persone" e per questo gli Stati Uniti gli taglieranno gli aiuti.

"Il Sudafrica sta confiscando la terra e trattando molto male alcune categorie di persone", ha detto il presidente americano in un post su Truth senza entrare nei dettagli. "Gli Stati Uniti non lo sopporteranno, agiremo. Taglierò tutti i futuri finanziamenti al Sudafrica finché non sarà completata un'indagine completa su questa situazione", ha aggiunto il tycoon.

Dopo la notizia che i vertici dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) sono stati congedati dall'amministrazione americana, il presidente Donald Trump rincara la dose accusando l'Usaid di essere guidata da "pazzi estremisti di sinistra". "Li caccerò", ha dichiarato il tycoon.

Dopo aver mandato via questi "radicali" che la gestiscono "prenderemo una decisione sul futuro" dell'agenzia governativa americana per la lotta alla povertà globale, ha aggiunto Trump.





