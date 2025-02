Raid antisemita a Milano, sfregiati murales Bruck-Segre

Raid antisemita sui murales di Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano realizzati dall'artista contemporaneo aleXsandro Palombo a Milano per l'ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz. A renderlo noto è lo stesso autore delle opere. "Attaccare ripetutamente opere d'arte dedicate alla Memoria che ritraggono sopravvissuti ad Auschwitz non solo procura infinita amarezza, ma evidenzia come il valore stesso della democrazia e di tutte le nostre libertà sia in pericolo - sostiene Palombo -. Chi continua a essere indifferente davanti a questi ripetuti scempi antisemiti si fa complice di questa terribile deriva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA