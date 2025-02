Joao Felix a Milano, ora la firma sul contratto

Joao Felix è atterrato a Milano con un volo proveniente da Londra. Ora l'attaccante portoghese è atteso a Casa Milan dove è già presente il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Joao Felix firmerà il suo contratto con il club rossonero, i due club hanno trovato l'intesa per un prestito oneroso all'ultima giornata del mercato di riparazione.

Domani mattina l'attaccante svolgerà le visite mediche, poi nel pomeriggio potrà avere un primo approccio con il Milan.

L'allenamento infatti è stato spostato al pomeriggio per far sì che Conceiçao possa conoscere subito tutti i nuovi acquisti della notevole campagna acquisti rossonera.



