Il mercato italiano dell'auto in rosso a gennaio (-5,86%)

Partenza negativa per il mercato italiano dell'auto nel 2025. le immatricolazioni a gennaio - secondo i dati del Ministero dei Trasporti - sono state 133.692.

in calo del 5,86% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato a gennaio - secondo Dataforce - 41.532 auto, con una flessione del 15,8% rispetto allo stesso mese del 2024. La quota di mercato è pari al 31,1% a fronte del 34,7% di gennaio dell'anno scorso, ma in risalita rispetto al 23% di dicembre e al 29% dell'intero 2024.

Il calo delle immatricolazioni a gennaio - spiega il Centro Studi Promotor - è del 19,1% sul gennaio 2019, cioè sul periodo precedente alla crisi da coronavirus e le prospettive per i prossimi mesi non appaiono felici. La possibilità di ritornare in tempi ragionevoli ai livelli ante-crisi è infatti assolutamente remota per non dire della possibilità di ritornare ai livelli dell'inizio del secolo. Dall'inchiesta congiunturale del Centro Studi Promotor a fine gennaio tra i concessionari auto risulta che "ben il 70% degli interpellati giudica basso il livello di acquisizione di ordini a gennaio e questo è un fatto negativo perché i primi mesi dell'anno sono sempre stati molto importanti per la raccolta di ordini e a ciò si aggiunge che i livelli delle giacenze di auto invendute sono alti per il 48%".





