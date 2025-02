Genovesi trionfa al box office, A Complete Unknown secondo

10 giorni con i suoi mantiene lo scettro dei film più visti nel weekend al cinema: la nuova pellicola di Alessandro Genovesi con Valentina Lodovini e Fabio De Luigi ha staccato biglietti per un altro milione (1.071.007) di euro, portando il totale del suo box office a quota 3 milioni 57mila incassati in due settimane di programmazione. E sale dal terzo al secondo posto A Complete Unknown, il biopic diretto da James Mangold che racconta l'ascesa e la svolta elettrica nella carriera di Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet: anche questa pellicola è sugli schermi da due settimane e nel weekend ha incassato 880mila portando il totale del botteghino a oltre 2 milioni e mezzo di euro (2.574.642).

Sul gradino più basso del podio si piazza infine Io Sono la Fine del Mondo, la pellicola di Gennaro Nunziante e/con Angelo Duro che si scambia il posto in classifica con Mangold e dopo quattro settimane di programmazione incassa altri 718 mila euro, circa portando il totale a quasi 9 milioni di euro (8.791.052).

Buono l'esordio di Babygirl: il thriller erotico con Nicole Kidman nei panni di una potente ceo si piazza in quarta posizione con 588mila euro di incassi ed è incoraggiante pure l'arrivo del film di animazione Dog Man che nel suo primo week end sugli schermi incassa 571mila euro.

Nella top ten troviamo poi in sesta posizione Emilia Perez che a quattro settimane di programmazione perde un posto e con 464mila euro in biglietti staccati nel weekend porta il totale degli incassi ad un passo dai 2,8 milioni di euro (2.797.677).

Si piazza settima l'altra new entry del weekend: Itaca. Il ritorno. Il film di Uberto Pasolini con Ralph Fiennes e Juliette Binoche ha incassato 352mila euro, praticamente quanto L'abbaglio che con i suoi 349mila euro di incassi nel fine settimana porta il film di Andò con Servillo, Ficarra e Picone ad un box office totale di quasi 3 milioni di euro (2.962.782) e si piazza, dopo tre settimane di programmazione, all'ottavo posto dal quarto che aveva.

Si mantiene sempre in classifica, anche se in nona posizione, Diamanti, la pellicola di Ferzan Ozpetek che, pur cedendo la sesta posizione, incassa, dopo sette settimane di programmazione, altri 300mila euro circa portando il totale a 15,6 milioni di euro. Chiude la top ten la new entry Io sono ancora qui, il film basato sull'autobiografia di Marcelo Ruben Paiva, sulla scomparsa di suo padre Rubens Paiva, desaparecido durante la dittatura militare brasiliana: la pellicola al debutto sul grande schermo in Italia ha raccolto al botteghino 282mila euro.

In totale i botteghini delle sale italiane hanno raccolto in questo fine settimana 7 milioni 165mila euro il 20% in meno della settimana precedente (8.987.602) e in ribasso del 6,88% rispetto alla stessa settimana dello scorso anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA