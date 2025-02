Borsa, Hong Kong apre a -0,87% dopo i primi dazi di Trump

La Borsa di Hong Kong torna agli scambi in territorio negativo e, dopo la lunga pausa legata al Capodanno lunare, testa la serie di dazi imposti dal presidente americano Donald Trump contro Cina (un'aliquota aggiuntiva del 10%), Canada e Messico (il 25% per entrambi i partner commerciali di Washington): l'indice Hang Seng cede nelle primissime battute lo 0,87% e scivola a 20.048,87 punti.

Le nuove tariffe, in vigore da domani, saranno con ogni probabilità seguite da analoghe misure contro l'Ue e gli altri partner asiatici di Washington. In tensione, infatti, ci sono i listini di Tokyo (-2,15%), Seul (-2,52%) e Taipei (-3,27%).

Ancora chiuse le borse cinesi di Shanghai e Shenzhen, per il lungo ponte festivo del Capodanno lunare: torneranno agli scambi soltanto mercoledì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA