Un anziano di 74 anni che stava pedalando in bici è stato travolto e ucciso da un camion a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. A quanto è stato riferito, l'incidente è avvenuto attorno alle 10.40 di stamattina sulla Strada padana superiore nei pressi di una rotonda. Sul posto sono intervenuti i gli operatori del 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo pesante.



