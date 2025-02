Merz assicura 'la Cdu non collaborerà con l'ultradestra di AfD'

"È stato detto più volte chiaramente: non ci sarà alcuna collaborazione fra noi e AfD.

Noi lottiamo per avere maggioranze nel centro del nostro sistema democratico". È quello che ha detto il capo della Cdu Friedrich Merz, candidato cancelliere per le urne del 23 febbraio, parlando alla stampa a margine di una visita al centro in cui domani si terrà il congresso di partito della Cdu. Alla domanda se accetterà i voti di AfD per raggiungere la maggioranza ha risposto: "no", aggiungendo di poterlo "garantire personalmente".

Nelle ore in cui a Berlino sta per partire una grande manifestazione contro l'ultradestra, e a tutela del cosiddetto "Brandmauer, il cordone sanitario dei partiti anti-AfD, Merz ha anche spiegato che al momento la difficoltà di raggiungere maggioranze in parlamento dipende dal fatto che il governo del semaforo sia crollato. Il leader della Cdu, che nei giorni ha incassato una sconfitta al Bundestag, dove non è passata la proposta di legge sulla stretta ai migranti, vuole presentare un "sofort programm", una sorta di "programma blitz" con il piano dei conservatori sull'immigrazione.



