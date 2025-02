La Csu chiude la porta all'ultradestra, 'nessun patto con l'AfD'

Markus Söder, governatore della Baviera e leader della Csu, alleata della Cdu di Friedrich Merz, chiude la porta a un possibile asse con l'ultradestra di AfD.

"L'Unione e io personalmente garantiamo: non ci sarà assolutamente alcuna cooperazione con l'AfD. L'AfD è il nemico della nostra democrazia, è e rimane l'avversario del sistema", scrive Söder, dopo la controversa decisione di Merz di mettere ai voti la legge anti-immigrazione contando anche sul sostegno dell'AfD.

Söder ha definito Alternative für Deutschland "in gran parte un partito radicale di destra, anticostituzionale", capace di causare "danni enormi" alla Germania "con i suoi piani assurdi".

Ha ricordato che AfD "vuole uscire dalla Nato, dall'Ue e dall'euro. Rovinerebbe economicamente il nostro Paese e comprometterebbe la nostra sicurezza. Solo la Russia ne sarebbe felice. Ecco perché rimaniamo fermi: mai con l'AfD", ha ribadito il leader bavarese.

Il capo della Csu ha difeso tuttavia l'alleato Merz sulla questione migratoria e la necessità di una svolta in materia di asilo. Tra i franchi tiratori che hanno affossato la stretta sui migranti al Bundestag, ha sottolineato Söder, "non c'erano rappresentanti della Csu".



