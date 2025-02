Inondazioni nel nordest dell' Australia, morta una donna

Una donna è morta in Australia in una delle devastanti alluvioni che stanno colpendo il nord-est del Paese dove sono stati diffusi ordini di evacuazione e una allerta coccodrilli, mentre i livelli dei fiumi si avvicinano ai massimi storici.

Le autorità dello Stato australiano del Queensland hanno affermato che in alcune parti del territorio sono caduti oltre 60 centimetri di pioggia in 24 ore. La situazione è particolarmente critica a Townsville, dove l'aumento delle acque alluvionali ha costretto alla chiusura dell'aeroporto e del Townsville University Hospital, costringendo a rimandare gli interventi chirurgici. Una donna è morta dopo che la barca su cui si trovava si è capovolta, nella cittadina rurale di Ingham, a circa 230 chilometri da Cairns.

Il premier dello Stato David Crisafulli ha avvertito che sono previste altre piogge di grande intensità e durata raccomandando prudenza. Il dipartimento dell'Ambiente ha avvisato le persone di stare attente ai coccodrilli che potrebbero muoversi "alla ricerca di acque più calme". "Aspettatevi coccodrilli in tutti i corsi d'acqua del Queensland settentrionale", ha affermato in una dichiarazione citata dai media locali. Le forti piogge continueranno nelle prossime 24 ore, secondo l'Ufficio Meteorologico, con punte fino a 45 centimetri.



