Il Papa ai governanti cristiani, "impegnatevi per la pace"

"In questo anno giubilare rinnovo l'appello, specialmente ai governatori di fede cristiana, affinché si metta il massimo impegno nei negoziati per porre fine a tutti i conflitti in corso". Lo ha detto il Papa all'Angelus. "Pregiamo per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Nord Kivu", ha chiesto il Pontefice.

Nel giorno in cui in Italia si celebra la Giornata per la vita, Papa Francesco ha aggiunto: "A proposito del valore primario della vita umana, ribadisco il 'no' alla guerra, che distrugge, distrugge tutto, distrugge la vita, induce a disprezzarla. E non dimentichiamo che sempre la guerra è una sconfitta".



