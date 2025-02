Idf, attacchi in Cisgiordania, 'uccisi numerosi terroristi

L'Idf ha annunciato di aver condotto nelle ultime ore tre attacchi aerei in Cisgiordania, uccidendo "numerosi terroristi".

Colpite in particolare - riferisce l'Idf su Telegram - "tre cellule terroristiche nelle aree di Jenin e Qabatiya". In quest'ultima località sono stati uccisi "il terrorista Saleh Zakarneh e il terrorista Abed al-Hadi Kamil, di Qabatiya, precedentemente detenuti per aver pianificato attività terroristiche e rilasciati come parte dell'accordo di cessate il fuoco del novembre 2023, sono stati eliminati nell'attacco".

A Jenin, un aereo Iaf "ha colpito due cellule terroristiche armate nel giro di poche ore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA