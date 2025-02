Hezbollah annuncia, il 23 febbraio i funerali di Nasrallah

I funerali di Hassan Nasrallah, l'ex leader di Hezbollah ucciso in un massiccio attacco israeliano il 27 settembre a Beirut, si terranno il 23 febbraio.

Lo annuncia il capo dello stesso movimento sciita libanese filo-iraniano, Naim Qassem.

"Dopo che le condizioni di sicurezza hanno impedito di tenere un funerale" durante due mesi di guerra tra il gruppo e Israele, terminata il 27 novembre, Hezbollah ha deciso di organizzare "il 23 febbraio un grande... funerale pubblico" per Nasrallah, ha detto Qassem in un discorso televisivo.



