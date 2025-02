'Ferma opposizione' a dazi Trump, Cina annuncia 'contromisure'

La Cina "si oppone con fermezza" ai dazi al 10% decisi dal presidente americano Donald Trump all'import made in China e assicura l'adozione di "contromisure corrispondenti". Lo annuncia il ministero del Commercio di Pechino.

Pechino "è fortemente insoddisfatta e si oppone con fermezza alle tariffe americane imposte sui beni cinesi", osserva ancora il ministero del Commercio in una nota, anticipando l'intenzione di ricorrere all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) "per le pratiche illecite degli Usa" a danno del made in China in base alla violazione delle regole per "l'imposizione unilaterale di tariffe". Una mossa, quest'ultima, che "non solo non aiuta a risolvere i propri problemi, ma interrompe anche la normale cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti". Allo stesso tempo, il Dragone "adotterà le contromisure corrispondenti per salvaguardare con decisione i propri diritti e interessi", rileva ancora la nota diffusa all'indomani dell'imposizione da parte americana di tariffe del 10% sull'import di beni dalla Repubblica popolare. La Cina spera che gli Stati Uniti "considerino e affrontino i propri problemi, come il fentanyl e altre sostanze, in modo obiettivo e razionale, piuttosto che ricorrere a minacce contro altri Paesi attraverso tariffe". Per queste ragioni, la Cina "esorta gli Stati Uniti a correggere le proprie pratiche errate, a venire incontro alla parte cinese a metà strada, ad affrontare direttamente i problemi e a impegnarsi in un dialogo sincero".

Il tutto, conclude la nota, allo scopo di "rafforzare la cooperazione" bilaterale e di "gestire le differenze sulla base di uguaglianza, reciproco vantaggio e rispetto".



