Bologna-Como 2-0 in un anticipo della 23/a giornata di Serie A. Al Dall'Ara si chiude il sabato di A. Bologna vicino al gol con Lucumì, che coglie la traversa su corner di Lykogiannis; poco dopo il greco pennella sulla testa di De Silvestri per il vantaggio rossoblù (25'). Anche Dallinga prende una traversa, poi Fadera si fa espellere: Como in 10 dal 38'. Raddoppio di Fabbian nella ripresa (66').



