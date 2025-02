Miliziani di Hamas feriti in combattimento a Gaza hanno attraversato il valico di Rafah per ricevere cure in Egitto, riferiscono i media israeliani.

Centinaia di palestinesi feriti hanno iniziato a lasciare la Striscia per recarsi in Egitto e poi in altri Paesi per ricevere cure mediche, come previsto dagli accordi per il cessate il fuoco a Gaza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA