Il Pentagono prevede di inviare due voli di migranti a Guantanamo questo fine settimana in linea con l'annuncio di Donald Trumpp di creare un centro di detenzione da 30.000 posti nel carcere di massima sicurezza a Cuba. Lo riferiscono due funzionari della difesa a Politico.

Finora l'esercito americano ha effettuato otto voli per l'espulsione di migranti senza documenti, di cui quattro in Guatemala, tre in Honduras e uno in Ecuador.



