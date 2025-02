Mark Carney, il favorito per diventare il prossimo primo ministro canadese, ha accusato Donald Trump di essere "un bullo" e ha dichiarato che il suo Paese "risponderà" all'imposizione di dazi del 25%. Parlando in esclusiva a Bbc Newsnight, il 59enne ha detto che il Canada "risponderà, dollaro per dollaro, alle tariffe statunitensi".





