Mafia: spaccio di droga nel Potentino, 12 misure cautelari

I Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, stanno eseguendo nel Potentino e in altre province italiane misure cautelari, emesse dall'Ufficio Gip del Tribunale di Potenza, nei confronti di 12 persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e concorso in rapina aggravata, porto abusivo di armi, sequestro di persona e lesioni personali.

In un comunicato diffuso dal Comando provinciale dell'Arma, è specificato che "l'indagine scaturisce da una rapina consumata a Potenza l'11 agosto 2023 ai danni di un 30enne della provincia di Taranto, risultato poi essere un corriere di sostanze stupefacenti". I dettagli dell'operazione saranno resi noti stamani dal procuratore distrettuale facente funzioni Maurizio Cardea, in una conferenza stampa che si è terrà alle ore 11 negli uffici della Procura della Repubblica potentina.



