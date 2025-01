Maduro riceve Richard Grenell, l'inviato speciale di Trump

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha ricevuto al palazzo presidenziale di Miraflores l'inviato del presidente Donald Trump per le missioni speciali, Richard Grenell, che si è recato a Caracas per avere l'ok per espellere nel loro Paese di origine i membri dell'organizzazione criminale transnazionale venezuelana Tren de Aragua arrestati negli Stati Uniti oltre che per ottenere la liberazione dei numerosi cittadini statunitensi imprigionati in Venezuela.

La stretta di mano tra Maduro e Grenell è stata trasmessa in diretta dal canale statale Venezuela de Televisión (Vtv), così come l'accoglienza al diplomatico statunitense del presidente accompagnato dal presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez.

La Casa Bianca ha chiarito oggi che il viaggio di Grenell a Caracas non significa che gli Stati Uniti riconoscano Maduro come presidente del Venezuela. "Assolutamente no", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, spiegando che Grenell ha viaggiato in Venezuela "con due direttive molto chiare: per garantire che i membri del Tren de Aragua, di cui 400 sono attualmente in nostra custodia, siano rimpatriati in Venezuela e che tutti i detenuti americani tornino a casa".





