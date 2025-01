Cremlino, 'ritiro nordcoreani? Su argomento opinioni false'

Ci sono molte opinioni sull'argomento, comprese quelle "false e che distorcono la realtà". Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato le voci riprese dal New York Times su un ritiro delle forze nordcoreane dal fronte nella regione russa di Kursk. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

"Assolutamente no", ha risposto Peskov a chi gli chiedeva se volesse commentare l'articolo del New York Times. "Su questo - ha affermato - ci sono molte opinioni diverse, corrette e scorrette, false e che distorcono la realtà. Probabilmente non è appropriato per noi commentare ogni volta queste cose. Non lo faremo".



