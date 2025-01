Con l'ok Ue al via i bonus per assumere giovani e donne

"La Commissione europea approva le nuove misure con cui l'Italia sostiene l'occupazione di donne e giovani e apre la strada per l'approvazione dei decreti attuativi dei bonus giovani e donne previsti dal decreto Coesione" del 2024.

Così il ministero del Lavoro in una nota. Le disposizioni notificate alla Commissione prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro per l'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato e di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego nel semestre precedente. L'esonero ha un tetto di 500 euro al mese per lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne.



