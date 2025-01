Israele rilascia Morgantini e il giornalista del Sole

Sono stati rilasciati dalla polizia israeliana Luisa Morgantini, 84 anni, ex vicepresidente dell'Europarlamento e nota attivista italiana, e il giornalista del Sole 24ore Roberto Bongiorni, fermati stamane a Tuba (a sud di Hebron), perché sarebbero entrati in una "zona militare".

Entrambi sono stati portati alla stazione di polizia della colonia di Kiryat Arba per essere poi rilasciati grazie all'intervento della ambasciata d'Italia a Tel Aviv e del Consolato a Gerusalemme. Lo fa sapere la Farnesina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA