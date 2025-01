Bei, nel 2024 quasi 11 miliardi di investimenti in Italia

Con 99 operazioni firmate, nel 2024 il gruppo Banca europea per gli investimenti (Bei) ha investito 10,98 miliardi di euro in Italia, pari allo 0,5% del Pil nazionale, contribuendo ad attivare investimenti nell'economia reale per circa 37 miliardi di euro, equivalenti all'1,7% del Pil. Lo ha annunciato oggi a Roma Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei.

Complessivamente, nel 2024 il gruppo Bei ha sottoscritto finanziamenti per 89 miliardi di euro, contribuendo ad attivare investimenti per circa 350 miliardi di euro nell'economia reale.

L'anno scorso, il gruppo ha registrato investimenti record in diversi settori, destinando, ad esempio, 51 miliardi di euro, pari a quasi il 60% del totale degli investimenti dell'anno, a supporto della transizione verde, dell'azione per il clima e della sostenibilità ambientale. Sul fronte della coesione sociale e territoriale, il gruppo Bei ha invece siglato accordi per 38 miliardi di euro.



