Santanchè, indagine su Meloni vergognosa

"Non so se è una ripicca, non posso giudicarlo. Trovo che sia una cosa veramente vergognosa indagare il premier, gli altri ministri, il sottosegretario per aver fatto cosa? Difendere la sicurezza della nostra nazione. Poi lascio la parola agli italiani che sapranno giudicare molto bene l'operato di Giorgia Meloni". Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha parlato del caso Almasri e del ruolo della premier Giorgia Meloni, a margine di un evento sul turismo al Villaggio Italia di Gedda.



