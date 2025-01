Maturità: con 6 in condotta c'è elaborato su cittadinanza

Col 6 in condotta alla maturità si dovrà fare anche un elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe e che sarà al centro dell'esame orale. E' la novità della maturità di quest'anno prevista dal decreto approvato in queste ore dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Sarà un esame che consentirà a ogni ragazzo di esprimere il meglio di quanto ha appreso negli anni e che terrà conto anche della valutazione del comportamento - commenta Valditara - il nostro obiettivo è una scuola con standard di qualità sempre più alti, in cui la centralità della persona e la cultura del rispetto sono fondamentali".



