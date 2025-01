Confindustria, 'migliorano le aspettative, pesa costo energia'

Gli economisti di via dell'Astronomia registrano a gennaio "un miglioramento delle aspettative tra le grandi imprese industriali associate a Confindustria. Più di un quarto delle imprese intervistate (28,7%) prevede una espansione della produzione industriale rispetto all'ultimo quarto del 2024. La maggioranza delle imprese continua a stimare una produzione stabile (59,9%) e solo l'11,4% degli intervistati anticipa una contrazione sia essa significativa o moderata".

Nell'analisi del centro studi di Confindustria "i costi di produzione continuano a preoccupare le grandi imprese industriali, complice il marcato aumento dei costi dell'energia.

Il saldo migliora rispetto al -5,0% di dicembre ma resta ancora in negativo (-2,8)".

Intanto, si attenua, ma non si ferma, il calo dei fatturati registrato in tempo reale dal Centro studi di Confindustria.

L'indice Rtt degli economisti dell'associazione degli industriali, che monitora la crescita in base ai dati della fatturazione elettronica del campione di imprese clienti di TeamSystem, "registra un moderato calo a dicembre (-1,2%)", un dato ancora negativo ma in miglioramento rispetto -3,4% di novembre. L'indicatore mostra ancora un riduzione nell'industria e nei servizi, mentre continuano a crescere le costruzioni.

Grazie al dato molto positivo di ottobre l'indice "suggerisce ancora per il quarto trimestre un aumento del fatturato, dopo il calo nel terzo".



