Tajani e Lupi, proporzionale con preferenze e premio maggioranza

Di una legge elettorale proporzionale con indicazione del premier in un chiaro quadro bipolare e con assoluta fedeltà al centrodestra vincente tornano a parlare oggi due leader della maggioranza, Antonio Tajani e Maurizio Lupi.

"Io sono favorevole a una legge elettorale proporzionale con forze che indicano prima la scelta del candidato primo ministro, cioè modello comuni o regioni per intenderci. Ne parleremo con gli alleati. Io sono anche favorevole alle preferenze, ho fatto sei elezioni europee con le preferenze quindi sono favorevole.

Però vedremo, discuteremo, non c'è stata ancora una riunione. Si può trovare anche la formula di un capolista bloccato e poi le preferenze. Credo che il sistema proporzionale funzioni meglio, ma mantenendo il bipolarismo", dice Tajani, vicepremier e leader di Fi, a margine della cerimonia per il Giorno della Memoria" "Siamo favorevoli ad una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, con elezione diretta del premier e l'introduzione delle preferenze. Una legge elettorale sul modello delle regioni, che garantisca al tempo stesso la governabilità e la rappresentanza. Le preferenze, poi, restituirebbero ai cittadini il potere di scegliere ed eleggere i propri rappresentati", afferma a sua volta il presidente di Noi Moderati ,Maurizio Lupi.



