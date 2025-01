Melania Trump, la foto ufficiale da power woman

Melania Trump ha scelto una 'power pose' e uno sguardo feroce e senza sorriso per la nuova foto ufficiale da First Lady della Casa Bianca.

L'immagine è un deciso contrasto con quella del 2017 in cui l'ex modella slovena aveva optato per accogliere il primo mandato del marito con un timido mezzo sorriso e a braccia conserte.

Vestita in tailleur da business woman scuro e camicia bianca aperta sul collo, la 54enne terza moglie di Donald Trump è stata ritratta con le dita delle mani appoggiate su un tavolo a specchio, sullo sfondo troneggiante l'obelisco di George Washington.

La foto è in bianco e nero. Secondo alcuni media, la composizione nella Yellow Room della Casa Bianca evoca le immagini promozionali di The Apprentice, il reality talent show che ha resuscitato la fortuna di Trump, e potrebbe essere il segno di un ritorno alla grande di Melania che ha da poco firmato un accordo da 40 milioni di dollari con Amazon per un documentario sulla sua vita.



