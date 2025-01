Conte, basta amichettismo, Santanchè venga in Parlamento

"L'Italia è una nazione nella quale vige l'amichettismo, ci sono questi circoli di amichettisti dove c'è un indotto. È finito quel tempo, com'è finito il tempo in cui per arrivare da qualche parte serviva la tessera di partito, questo è il tempo del merito". Parole e musica della premier Meloni. E poi? La sua amichetta Santanchè rimane al suo posto da mesi, puntando sul sostegno di un altro amichetto, il presidente del Senato La Russa, che non la "abbandonerà mai". L'arroganza al potere. Se non hanno la decenza di cacciare dal ministero del Turismo che rappresenta l'Italia all'estero chi va a processo per falso in bilancio e ha una inchiesta per truffa allo Stato sul Covid, abbiano almeno la faccia di portare di nuovo la ministra in Parlamento per la mozione di sfiducia del M5S, in un dibattito di fronte agli italiani. Quelli che non hanno amichetti in paradiso; quelli che prendono 750 euro al mese e grazie a loro avranno 100 euro in meno in busta paga mentre aumentano le bollette; quelli che prendono 1,8 euro in più sulla pensione minima. Recuperate la decenza, state svilendo il tricolore e le Istituzioni". Così Giuseppe Conte su Facebook.





