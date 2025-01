Bomba d'acqua a Firenze, strade allagate, si fermano anche tram

Bomba d'acqua a Firenze. Pioggia e forte vento questa mattina con ripercussioni sulla viabilità cittadina. La polizia municipale segnala interventi in corso per allagamenti stradali in varie zone della città, dall'Oltrarno al Galluzzo, nei sottopassi e anche qualche ramo caduto.

Per gli allagamenti a Firenze si sono fermate anche le linee T1 e T2 del tram. Problemi anche sulla Firenze-Pisa-Livorno dove si segnalano straripamenti tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione di Firenze con traffico rallentato.

In provincia chiuse al traffico alcune strade del comune di Vaglia, con l'amministrazione che invita a evitare spostamenti non necessari. Sono circa una ventina le strade in città completamente allagate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA