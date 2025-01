A processo la presunta stalker di Madalina Ghenea

È stata mandata a processo la donna di 45 anni imputata per stalking nei confronti della modella e attrice Madalina Ghenea, che sarebbe stata bersagliata con minacce e commenti offensivi pubblicati in maniera "petulante" sul suo profilo Instagram e inviati via social anche a familiari, amici e collaboratori. Lo ha deciso il gup di Milano Roberto Crepaldi. Il dibattimento si aprirà il prossimo 10 aprile davanti alla quinta sezione penale del Tribunale. "Voglio andare in fondo alla vicenda - ha commentato Madalina - È importante per me e per la mia famiglia".



