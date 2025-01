Venezuela, elezioni parlamentari e regionali il 27 aprile

Le autorità del Venezuela hanno fissato per il prossimo 27 aprile la data delle elezioni parlamentari e regionali. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio elettorale nazionale (Cne), Elvis Amoroso, nel corso di una conferenza stampa.

Le opposizioni hanno già annunciato che non parteciperanno alle consultazioni del 2025 fino a che Caracas non rispetterà il risultato delle presidenziali dello scorso 28 luglio, in cui rivendicano la vittoria del candidato conservatore Edmundo Gonzalez. Le autorità venezuelane hanno proclamato la rielezione di Nicolas Maduro senza pubblicare i verbali elettorali che lo proverebbero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA