Ramy, sul telefono del teste tracce di rimozione di un filmato

Tracce della cancellazione di filmato che allo stato sarebbe irrecuperabile. E' ciò che risulta, in base a quanto riferito, dalla consulenza della Procura di Milano depositata oggi su un video dell'incidente in cui Ramy Elgaml è morto dopo un inseguimento dei carabinieri.

Video girato al momento dello schianto della moto guidata dall'amico del 19enne, Fares Bouzidi, da un testimone al quale i militari avrebbero, poi, intimato di cancellare. La relazione è stata firmata da Marco Tinti nominato dai pm per verificare se il filmato sia stato o meno cancellato. Cosa accaduta in quanto ci sono tracce di eliminazione dei frame.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA