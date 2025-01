Per gruppo Zegna nel 2024 ricavi a oltre 1,9 miliardi (+2%)

Il gruppo Ermenegildo Zegna nel 2024 ha registrato ricavi preliminari per oltre 1,9 miliardi di euro, in crescita del 2,2% su base annua. Nel solo quarto trimestre i ricavi sono a 589 milioni, in aumento del 3%, con una "performance trainata dal marchio Zegna", cresciuto dell'8%.

Lo rende noto il gruppo, che ha approvato i risultati preliminari, con il canale Direct-to-consumer (Dtc) in crescita del 9% per il gruppo e del 11% per il brand Zegna. La zona americana ha fatto meglio delle altre aree geografie, crescendo del 15%.

"Nel 2025 ci aspettiamo un'evoluzione differente a seconda delle diverse aree geografiche: nelle prime settimane di gennaio abbiamo osservato una solida performance nelle Americhe e nella zona Europa, Medio Oriente e Africa (Emea), mentre ci aspettiamo che persista volatilità nella domanda dei consumatori in Cina". Lo afferma Ermenegildo 'Gildo' Zegna, presidente e amministratore delegato del gruppo Zegna commentando i risultati preliminari dell'anno scorso.



