Media, Netanyahu da Trump la prossima settimana

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha in programma di incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca la prossima settimana: lo ha riferito il sito web israeliano Walla News, ripreso dal Guardian, citando tre fonti israeliane e americane anonime. La visita alla Casa Bianca sarebbe la prima di un leader straniero a Washington da quando Trump è rientrato in carica la scorsa settimana. Funzionari israeliani e americani hanno affermato che il piano attuale prevede che Netanyahu arrivi il 3 febbraio e riparta il 5 febbraio. Ancora non è stabilita la data esatta dell'incontro tra Netanyahu e Trump.



