Di Segni, scritte risposta alla distorsione della memoria

"Quelle scritte sono una risposta alla distorsione. Questa è la sintesi dei messaggi. Chi ha messo le scritte vuole dare una risposta alla distorsione". Lo ha detto la presidente Unione delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni, a margine di una cerimonia di commemorazione per la giornata della Memoria, al Portico D'Ottavia, in merito alle scritte comparse questa notte contro le Ong. Condivide quel messaggio? "Non mi pronuncio ma credo che il dolore fa scrivere determinate cose, un dolore forte, fortissimo, di quello che subiamo ogni giorno. Ed è una delle distorsioni della Memoria usare queste cose su Israele, gli israeliani e gli ebrei", ha aggiunto.



