Donald Trump ha annunciato su Truth ritorsioni contro la decisione del governo colombiano di non far atterrare due voli Usa di rimpatrio di clandestini: dazi al 25% che saliranno al 50% in una settimana, divieto di ingresso e revoca dei visti per tutti i dirigenti governativi colombiani, i loro alleati e sostenitori.



