'Sfollati non vanno a nord fino a intesa rilascio Arbel'

"Israele non permetterà il passaggio degli sfollati di Gaza verso la Striscia fino a quando non saranno raggiunte intese sul rilascio dell'ostaggio civile Arbel Yehoud", ha affermato un alto funzionario del governo israeliano, citato da Haaretz.

"Il primo ministro Netanyahu resta fermo sulla decisione di non consentire il passaggio dei cittadini di Gaza verso nord attraverso il corridoio Netzarim, finché non sarà risolta la questione del ritorno di Arbel Yehud", ha affermato l'alto funzionario. L'accordo siglato con Hamas prevede che per prime vengano liberate donne civili, ma ieri sono state rilasciate quattro soldatesse dell'Idf. Israele ha definito la decisione una violazione del cessate il fuoco e si è rifiutato di aprire la strada costiera che porta a nord di Gaza, dove migliaia di persone si sono radunate oggi in attesa di tornare a casa.





