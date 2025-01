Meloni, fase nuova della partnership con l'Arabia Saudita

AL'-ULA, 26 GEN - "Siamo tutti consapevoli che la relazione tra i sistemi economico e finanziario italiano e saudita ha molti margini di crescita: è comune interesse fare un salto di qualità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla Tavola Rotonda di Alto Livello organizzata ad Al'-Ula in occasione della sua visita ufficiale in Arabia Saudita. "C'è un enorme potenziale non sfruttato nella nostra cooperazione, e questa visita - ha aggiunto - può aprire una fase completamente nuova nella nostra partnership, e per questo abbiamo elevato le nostre relazioni bilaterali al livello della partnership strategica".



