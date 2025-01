Domani su ansa.it l'annuncio del 'Tour Mediterraneo' Vespucci

Da Trieste a Genova, costeggiando tutte le regioni d'Italia per un 'Tour Mediterraneo' pieno di eventi, iniziative e sorprese. Sarà ansa.it ad ospitare domani, in streaming, l'annuncio ufficiale delle tappe che caratterizzeranno il 'rientro a casa' dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che da luglio 2023 sta compiendo il suo secondo giro del mondo.

Dal Villaggio Italia di Gedda il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio Enrico Credendino, e l'amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, annunceranno le prossime soste del veliero che, dall'Arabia Saudita, si prepara al rientro in Mediterraneo. All'evento, in programma dalle 14:45 alle 15:45 italiane, prenderanno parte anche il comandante delle Scuole della Marina Militare, l'ammiraglio Antonio Natale, il presidente della Barcolana, Grignano Mitja Gialuz e il direttore accordi istituzionali e canone Rai Roberto Ferrara. A marzo, infatti, Trieste ospiterà una Barcolana speciale proprio per dare il bentornato all'Amerigo Vespucci, dopo oltre 43 mila miglia in navigazione e cinque continenti visitati.



