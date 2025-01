Travolge anziana e denuncia il falso, arrestato pirata

Ha investito e ucciso con il suo furgone un'anziana, l'82enne Bruna Vaccari, la sera del 16 gennaio a Concordia (Modena). Dopo essersene accorto, se n'è andato senza prestare soccorso e il giorno dopo ha denunciato falsamente alla sua società un incidente stradale, dicendo di essere finito contro un muretto per il ghiaccio. Nei confronti del presunto pirata della strada, un 41enne che era in affidamento in prova per una condanna per spendita di monete false e ricettazione i carabinieri di Modena, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere per omicidio stradale aggravato dalla fuga.



